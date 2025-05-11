Снова стрельба в Харькове – мужчина вел огонь, стоя на балконе
Как выяснилось, мужчина стрелял из игрушечного пистолета, сообщает Нацполиция.
Вечером 10 мая, около 20:07, на улице Мироносицкой неизвестные стреляли с балкона.
На место происшествия немедленно выехали полицейские. Во время проверки информация частично подтвердилась.
Правоохранители установили, что с балкона одной из квартир стрелял местный житель. Он использовал игрушечный пистолет.
Полицейские провели с гражданином профилактическую беседу.
Читайте также: Смертельное ДТП в Харькове: авария унесла жизни трех человек (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: игрушечный пистолет, новости Харькова, пистолет, стрельба, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Снова стрельба в Харькове – мужчина вел огонь, стоя на балконе»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 11:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выяснилось, мужчина стрелял из игрушечного пистолета, сообщает Нацполиция.".