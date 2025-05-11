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Снова стрельба в Харькове – мужчина вел огонь, стоя на балконе

Происшествия 11:29   11.05.2025
Оксана Якушко
Снова стрельба в Харькове – мужчина вел огонь, стоя на балконе

Как выяснилось, мужчина стрелял из игрушечного пистолета, сообщает Нацполиция.

Вечером 10 мая, около 20:07, на улице Мироносицкой неизвестные стреляли с балкона.

На место происшествия немедленно выехали полицейские. Во время проверки информация частично подтвердилась.

Правоохранители установили, что с балкона одной из квартир стрелял местный житель. Он использовал игрушечный пистолет.

Полицейские провели с гражданином профилактическую беседу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 11 мая 2025 в 11:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как выяснилось, мужчина стрелял из игрушечного пистолета, сообщает Нацполиция.".