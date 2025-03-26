Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов

В облуправлении Нацполиции в Харьковской области рассказали подробности ночного инцидента в Харькове.

По данным копов, накануне вечером неизвестные устроили стрельбу в Салтовском районе. Они совершили несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые направлялись в сторону автотранспортного предприятия.

«В результате инцидента никто не пострадал, в транспортных средствах были разбиты стекла. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства», – пишут в полиции.

Также правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКК (хулиганство). На данный момент полицейские разыскивают причастных к инциденту, добавили копы.

Напомним, инцидент в Харькове произошел 25 марта на проспекте Льва Ландау. О нем сообщили пользователи соцсетей. Очевидцы также сообщали, что было несколько выстрелов.