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Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов

Происшествия 09:49   26.03.2025
Николь Костенко-Лагутина
Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов

В облуправлении Нацполиции в Харьковской области рассказали подробности ночного инцидента в Харькове.

По данным копов, накануне вечером неизвестные устроили стрельбу в Салтовском районе. Они совершили несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые направлялись в сторону автотранспортного предприятия.

«В результате инцидента никто не пострадал, в транспортных средствах были разбиты стекла. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства», – пишут в полиции.

Также правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКК (хулиганство). На данный момент полицейские разыскивают причастных к инциденту, добавили копы.

Напомним, инцидент в Харькове произошел 25 марта на проспекте Льва Ландау. О нем сообщили пользователи соцсетей. Очевидцы также сообщали, что было несколько выстрелов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 09:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции в Харьковской области рассказали подробности ночного инцидента в Харькове.".