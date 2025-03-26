Стрельба по автобусам в Харькове: делом занялись копы, разыскивают хулиганов
В облуправлении Нацполиции в Харьковской области рассказали подробности ночного инцидента в Харькове.
По данным копов, накануне вечером неизвестные устроили стрельбу в Салтовском районе. Они совершили несколько выстрелов по двум пассажирским автобусам, которые направлялись в сторону автотранспортного предприятия.
«В результате инцидента никто не пострадал, в транспортных средствах были разбиты стекла. На месте происшествия следователи изъяли вещественные доказательства», – пишут в полиции.
Также правоохранители уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 296 УКК (хулиганство). На данный момент полицейские разыскивают причастных к инциденту, добавили копы.
Напомним, инцидент в Харькове произошел 25 марта на проспекте Льва Ландау. О нем сообщили пользователи соцсетей. Очевидцы также сообщали, что было несколько выстрелов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автобусы, копы, обстрел, полиция, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 26 марта 2025 в 09:49;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В облуправлении Нацполиции в Харьковской области рассказали подробности ночного инцидента в Харькове.".