Терехов: Японцу Фуминори зарегистрировали место жительства в Харькове

Японцу Фуминори Цучико также обновили ID-код, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня в региональном центре услуг мы зарегистрировали место жительства на основе временного вида на жительство и обновили идентификационный код Фуминори Цучико. Это означает, что больше господину Фуминори не нужно уезжать за границу для продления срока пребывания в Украине. Теперь он может спокойно оставаться в Харькове и продолжать свою волонтерскую миссию, помогая горожанам, как это делал с начала полномасштабной войны», — рассказал Игорь Терехов.