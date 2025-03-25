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Терехов: Японцу Фуминори зарегистрировали место жительства в Харькове

Общество 17:30   25.03.2025
Оксана Якушко
Терехов: Японцу Фуминори зарегистрировали место жительства в Харькове

Японцу Фуминори Цучико также обновили ID-код, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Сегодня в региональном центре услуг мы зарегистрировали место жительства на основе временного вида на жительство и обновили идентификационный код Фуминори Цучико. Это означает, что больше господину Фуминори не нужно уезжать за границу для продления срока пребывания в Украине. Теперь он может спокойно оставаться в Харькове и продолжать свою волонтерскую миссию, помогая горожанам, как это делал с начала полномасштабной войны», — рассказал Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 17:30;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японцу Фуминори Цучико также обновили ID-код, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.".