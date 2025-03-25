Live
  • Вт 25.03.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.64
  • EUR 45.09

Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові

Суспільство 17:30   25.03.2025
Оксана Якушко
Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові

Японцю Фумінорі Цучіко також оновили ID-код, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Сьогодні в регіональному центрі послуг ми зареєстрували місце проживання на основі тимчасової посвідки на проживання та оновили ідентифікаційний код Фумінорі Цучіко. Це означає, що більше пану Фумінорі не потрібно виїжджати за кордон для продовження строку перебування в Україні. Тепер він може спокійно залишатися в Харкові та продовжувати свою волонтерську місію, допомагаючи містянам, як робив це від початку повномасштабної війни», – розповів Ігор Терехов.

Читайте також: У неділю частина Харкова залишиться без світла: чому і скільки його не буде

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові
Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові
25.03.2025, 17:30
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
Сьогодні 24 березня: яке свято та день в історії
24.03.2025, 06:00
Із Франції – до Харкова: як група волонтерів уже 32 роки допомагає Україні
Із Франції – до Харкова: як група волонтерів уже 32 роки допомагає Україні
25.03.2025, 17:55
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
Станція «Тракторний завод» закрита: що сталося (оновлено)
25.03.2025, 10:25
Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)
Обстріли кожну хвилину: як живе на Харківщині громада «на нулі» (відео)
25.03.2025, 13:09
Авіаудар та дві атаки: дані Генштабу про Харківщину на 16:00
Авіаудар та дві атаки: дані Генштабу про Харківщину на 16:00
25.03.2025, 16:48

Новини за темою:

12:11
У Харкові відрегулювали гучність сирен, повідомив Терехов
12:50
Ми скоро будемо завершувати опалювальний сезон – мер Харкова Терехов
12:47
Терехов подав декларацію за 2024 рік: скільки заробив мер Харкова
12:08
Понад 59 годин тривала тривога у Харкові минулого тижня: дані Терехова
18:03
Про «зовсім інше життя харків’ян» розповів Терехов

Ви читали новину: «Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 17:30;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японцю Фумінорі Цучіко також оновили ID-код, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".