Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові
Японцю Фумінорі Цучіко також оновили ID-код, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Сьогодні в регіональному центрі послуг ми зареєстрували місце проживання на основі тимчасової посвідки на проживання та оновили ідентифікаційний код Фумінорі Цучіко. Це означає, що більше пану Фумінорі не потрібно виїжджати за кордон для продовження строку перебування в Україні. Тепер він може спокійно залишатися в Харкові та продовжувати свою волонтерську місію, допомагаючи містянам, як робив це від початку повномасштабної війни», – розповів Ігор Терехов.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ігор Терехов, новини Харкова, Фуминори Цучико, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 17:30;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Японцю Фумінорі Цучіко також оновили ID-код, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.".