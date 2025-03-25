Терехов: Японцю Фумінорі зареєстрували місце проживання у Харкові

Японцю Фумінорі Цучіко також оновили ID-код, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Сьогодні в регіональному центрі послуг ми зареєстрували місце проживання на основі тимчасової посвідки на проживання та оновили ідентифікаційний код Фумінорі Цучіко. Це означає, що більше пану Фумінорі не потрібно виїжджати за кордон для продовження строку перебування в Україні. Тепер він може спокійно залишатися в Харкові та продовжувати свою волонтерську місію, допомагаючи містянам, як робив це від початку повномасштабної війни», – розповів Ігор Терехов.