Волонтер Фумінорі з Харкова міг покинути Україну. Терехов розібрався

Японець Фумінорі Цучіко, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків та почав займатися волонтерською діяльністю, заявив, що може залишити Україну, адже не виходить отримати посвідку на проживання.

Відповідний допис з’явився на сторінці Фумінорі у фейсбуці. Як стверджує японець, він декілька разів звертався до ДМС у Харкові, щоб отримати дозвіл на тимчасове проживання. Втім, пише, що у міграційній службі його не приймають.

«Наступного тижня я планую піти та спробувати заплатити близько $1000. Можливо, вони справді візьмуть. Це країна, де можливо все. Три роки я займався волонтерською діяльністю в Харкові, й ось результат», – зазначив Фумінорі Цучіко.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив: щодо ситуації з Фумінорі спілкувався з керівником харківської міграційної служби Олександром Тімоновим.

«Що можу повідомити – дозвіл на перебування в Україні Фумінорі буде подовжено. Щодо виду на проживання для нього – це вирішуватиметься згодом. Зі свого боку можу сказати, що Фумінорі з його допомогою мешканцям Салтівки вже став дуже важливою постаттю для усього міста. Тож я дуже радий, що він залишається у Харкові, аби продовжить свою шляхетну справу», – написав міський голова.