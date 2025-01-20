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Волонтер Фуминори из Харькова мог покинуть Украину. Терехов разобрался

Общество 12:46   20.01.2025
Виктория Яковенко
Волонтер Фуминори из Харькова мог покинуть Украину. Терехов разобрался Фото: Харьковский горсовет

Японец Фуминори Цучико, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков и начал заниматься волонтерской деятельностью, заявил, что может покинуть Украину, ведь не выходит получить вид на жительство.

Соответствующее сообщение появилось на странице Фуминори в Facebook. Как утверждает японец, он несколько раз обращался в ГМС в Харькове, чтобы получить разрешение на временное проживание. Впрочем, пишет, что в миграционной службе его не принимают.

«На следующей неделе я планирую пойти и попытаться заплатить около $1000. Может быть, они действительно возьмут. Это страна, где все возможно. Три года я занимался волонтерской деятельностью в Харькове, и вот результат», – отметил Фуминори Цучико.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил: по поводу ситуаций с Фуминори общался с руководителем харьковской миграционной службы Александром Тимоновым.

«Что могу сообщить – разрешение на пребывание в Украине Фуминори будет продлено. Относительно вида на жительство для него это будет решаться впоследствии. Со своей стороны могу сказать, что Фуминори с его помощью жителям Салтовки стал очень важной фигурой для всего города. Поэтому я очень рад, что он остается в Харькове, чтобы продолжить свое благородное дело», — написал мэр.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Японец Фуминори Цучико, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков и начал заниматься волонтерской деятельностью, заявил, что может покинуть Украину.".