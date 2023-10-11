Знаменитый харьковский японец Фуминори отмечает день рождения (фото, видео)
Фуминори Цучико — японец, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами, 11 октября отмечает день рождения. Волонтеру исполнилось 76 лет.
С днем рождения Цучико сегодня поздравили представители горсовета и вручили ему почетную грамоту, пишет пресс-служба мэрии.
Фото: Харьковский горсовет
«Спасибо за помощь нашему городу, за ваш труд и смелость! Желаем вдохновения, жизненных сил, энергии и крепкого здоровья!» — говорится в пожелании мэрии.
Видео: Фуминори Цучико
Напомним, японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там при поддержке благотворителей из Японии и Украины он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.
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- • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 18:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фуминори Цучико — японец, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами, 11 октября отмечает день рождения. Волонтеру исполнилось 76 лет.".