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Знаменитый харьковский японец Фуминори отмечает день рождения (фото, видео)

Общество 18:57   11.10.2023
Елена Нагорная
Знаменитый харьковский японец Фуминори отмечает день рождения (фото, видео) Фото: Харьковский горсовет

Фуминори Цучико — японец, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами, 11 октября отмечает день рождения. Волонтеру исполнилось 76 лет.

С днем рождения Цучико сегодня поздравили представители горсовета и вручили ему почетную грамоту, пишет пресс-служба мэрии.


Фото: Харьковский горсовет

«Спасибо за помощь нашему городу, за ваш труд и смелость! Желаем вдохновения, жизненных сил, энергии и крепкого здоровья!» — говорится в пожелании мэрии.

Видео: Фуминори Цучико

Напомним, японец Фуминори Цучико на третий месяц полномасштабного вторжения попал в харьковский метрополитен, который тогда служил бомбоубежищем. Мужчина жил с людьми в подземке, как он говорит, чтобы их поддержать, после чего продал дом в Японии и переехал в Харьков, на Салтовку. Там при поддержке благотворителей из Японии и Украины он открыл кафе, в котором бесплатно кормит людей горячими обедами и пирожками.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 октября 2023 в 18:57;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Фуминори Цучико — японец, который после начала полномасштабной войны переехал в Харьков, открыл кафе на Салтовке и кормит в нем людей бесплатными обедами, 11 октября отмечает день рождения. Волонтеру исполнилось 76 лет.".