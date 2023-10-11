Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)
Фумінорі Цучіко – японець, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, відкрив кафе на Салтівці та годує у ньому людей безплатними обідами, 11 жовтня відзначає день народження. Волонтеру виповнилося 76 років.
З днем народження японця сьогодні привітали представники міськради та вручили йому почесну грамоту, пише пресслужба мерії.
Фото: Харківська міськрада
“Дякуємо за допомогу нашому місту, за вашу працю та сміливість! Бажаємо натхнення, життєвих сил, енергії та міцного здоров’я!” – йдеться у привітанні мерії.
Відео: Фумінорі Цучіко
Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там за підтримки благодійників з Японії та України він відкрив кафе, в якому безплатно годує людей гарячими обідами та пиріжками.
Читайте також: Національна легенда України: Зеленський нагородив японця Фумінорі з Харкова
Новини за темою:
Ви читали новину: «Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 18:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фумінорі Цучіко – японець, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, відкрив кафе на Салтівці та годує у ньому людей безплатними обідами, 11 жовтня відзначає день народження. Волонтеру виповнилося 76 років.".