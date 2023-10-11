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Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)

Суспільство 18:57   11.10.2023
Олена Нагорна
Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)

Фумінорі Цучіко – японець, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, відкрив кафе на Салтівці та годує у ньому людей безплатними обідами, 11 жовтня відзначає день народження. Волонтеру виповнилося 76 років.

З днем ​​народження японця сьогодні привітали представники міськради та вручили йому почесну грамоту, пише пресслужба мерії.


Фото: Харківська міськрада

“Дякуємо за допомогу нашому місту, за вашу працю та сміливість! Бажаємо натхнення, життєвих сил, енергії та міцного здоров’я!” – йдеться у привітанні мерії.

Відео: Фумінорі Цучіко

Нагадаємо, 75-річний японець Фумінорі Цучіко на третій місяць повномасштабного вторгнення потрапив до харківського метрополітену, який тоді служив бомбосховищем. Чоловік жив із людьми у підземці, як він каже, щоб їх підтримати, після чого продав будинок в Японії та переїхав у Харків, на Салтівку. Там за підтримки благодійників з Японії та України він відкрив кафе, в якому безплатно годує людей гарячими обідами та пиріжками.

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Автор: Олена Нагорна
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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Жовтня 2023 в 18:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Фумінорі Цучіко – японець, який після початку повномасштабної війни переїхав в Харків, відкрив кафе на Салтівці та годує у ньому людей безплатними обідами, 11 жовтня відзначає день народження. Волонтеру виповнилося 76 років.".