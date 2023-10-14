Live
  • Сб 14.10.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.39
  • EUR 38.64
    • 🟢

У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)

Суспільство 21:16   14.10.2023
Оксана Якушко
У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)

Харківські пенсіонери з Салтівки прийшли до японського волонтера Фумінорі Цучіко, аби привітати його з Днем народження і подякувати йому.

Із квітами, подарунками і щирими обіймами літні мешканці Салтівки завітали до японця Фумінорі Цучіко, який волонтерить і годує харків’ян завдяки донатам з його батьківщини і зі всього світу.

Харків’яни біля кафе гуртом заспівали Фумінорі Цучіко вітальну пісню, вручили йому квіти і подарунки.

 

Японський волонтер був дуже розчулений, на власній сторінці у Facebook він розмістив відео з вітанням і підписав його «Кращий День народження у моєму житті»

Читайте також: Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)
У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)
14.10.2023, 21:16
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
“Це все на совісті Вови”: навідник удару по Грозі працював у поліції
11.10.2023, 10:41
5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
5 атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку – Генштаб ЗСУ
14.10.2023, 19:23
Тепло як влітку і без дощу. Якою буде завтра погода у Харкові та області
Тепло як влітку і без дощу. Якою буде завтра погода у Харкові та області
14.10.2023, 19:45
Росіяни хочуть оточити Куп’янськ і вийти на рубіж річки Оскіл – Сирський
Росіяни хочуть оточити Куп’янськ і вийти на рубіж річки Оскіл – Сирський
14.10.2023, 13:34
Війна в Ізраїлі. Чому вісь зла – ХАМАС, Иран, Китай, РФ – виграла цей раунд
Війна в Ізраїлі. Чому вісь зла – ХАМАС, Иран, Китай, РФ – виграла цей раунд
14.10.2023, 18:23

Новини за темою:

18:57
Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)
16:00
Допомагав втікати ухилянтам: волонтеру з Харкова обрали запобіжний захід
20:53
У Харкові попрощалися з волонтерами, яких убила ракета рф у Куп’янську
11:45
Брала гроші за ліки й зникала: на Салтівці жінка ошукала пенсіонерів
09:53
Від удару по Куп’янську загинув волонтер, який евакуював людей

Ви читали новину: «У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 21:16;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські пенсіонери з Салтівки прийшли до японського волонтера Фумінорі Цучіко, аби привітати його з Днем народження і подякувати йому.".