У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)
Харківські пенсіонери з Салтівки прийшли до японського волонтера Фумінорі Цучіко, аби привітати його з Днем народження і подякувати йому.
Із квітами, подарунками і щирими обіймами літні мешканці Салтівки завітали до японця Фумінорі Цучіко, який волонтерить і годує харків’ян завдяки донатам з його батьківщини і зі всього світу.
Харків’яни біля кафе гуртом заспівали Фумінорі Цучіко вітальну пісню, вручили йому квіти і подарунки.
Японський волонтер був дуже розчулений, на власній сторінці у Facebook він розмістив відео з вітанням і підписав його «Кращий День народження у моєму житті»
Читайте також: Японець-волонтер Фумінорі з Харкова відзначає день народження (фото, відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: волонтер, день рождения, подарок, поздравление, салтовка, Фуминори Цучико, Харків, харьковчане, цветы, японец;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Жовтня 2023 в 21:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські пенсіонери з Салтівки прийшли до японського волонтера Фумінорі Цучіко, аби привітати його з Днем народження і подякувати йому.".