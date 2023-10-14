У Харкові пенсіонери привітали японського волонтера Фумінорі (відео)

Харківські пенсіонери з Салтівки прийшли до японського волонтера Фумінорі Цучіко, аби привітати його з Днем народження і подякувати йому.

Із квітами, подарунками і щирими обіймами літні мешканці Салтівки завітали до японця Фумінорі Цучіко, який волонтерить і годує харків’ян завдяки донатам з його батьківщини і зі всього світу.

Харків’яни біля кафе гуртом заспівали Фумінорі Цучіко вітальну пісню, вручили йому квіти і подарунки.

Японський волонтер був дуже розчулений, на власній сторінці у Facebook він розмістив відео з вітанням і підписав його «Кращий День народження у моєму житті»