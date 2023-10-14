В Харькове пенсионеры поздравили японского волонтера Фуминори Цучіко (видео)

Харьковские пенсионеры с Салтовки пришли к японскому волонтеру Фуминори Цучико, чтобы поздравить его с Днем рождения и поблагодарить его.

С цветами, подарками и искренними объятиями пожилые жители Салтовки посетили японца Фуминори Цучико, который волонтерит и кормит харьковчан благодаря донатам с его родины и со всего мира.

Харьковчане возле кафе хором спели Фуминори Цучико поздравительную песню, вручили ему цветы и подарки.

Японский волонтер был очень растроган, на своей странице в Facebook он разместил видео с приветствием и подписал его «Лучший День рождения в моей жизни»