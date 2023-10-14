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В Харькове пенсионеры поздравили японского волонтера Фуминори Цучіко (видео)

Общество 21:16   14.10.2023
Оксана Якушко
В Харькове пенсионеры поздравили японского волонтера Фуминори Цучіко (видео)

Харьковские пенсионеры с Салтовки пришли к японскому волонтеру Фуминори Цучико, чтобы поздравить его с Днем рождения и поблагодарить его.

С цветами, подарками и искренними объятиями пожилые жители Салтовки посетили японца Фуминори Цучико, который волонтерит и кормит харьковчан благодаря донатам с его родины и со всего мира.

Харьковчане возле кафе хором спели Фуминори Цучико поздравительную песню, вручили ему цветы и подарки.

Японский волонтер был очень растроган, на своей странице в Facebook он разместил видео с приветствием и подписал его «Лучший День рождения в моей жизни»

Читайте также: Знаменитый харьковский японец Фуминори отмечает день рождения (фото, видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 14 октября 2023 в 21:16;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские пенсионеры с Салтовки пришли к японскому волонтеру Фуминори Цучико, чтобы поздравить его с Днем рождения и поблагодарить его.".