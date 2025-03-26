Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів
В облуправлінні Нацполіції у Харківській області розповіли подробиці нічного інциденту в Харкові.
За даними копів, напередодні ввечері невідомі влаштували стрілянину в Салтівському районі. Вони здійснили кілька пострілів по двох пасажирських автобусах, які прямували у бік автотранспортного підприємства.
“Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, в транспортних засобах було розбито скло. На місці події слідчі вилучили речові докази”, – пишуть у поліції.
Також правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Зараз поліцейські розшукують причетних до інциденту, додали копи.
Нагадаємо, інцидент у Харкові стався 25 березня на проспекті Льва Ландау. Про нього повідомили користувачі соцмереж. Очевидці також повідомляли, що було кілька пострілів.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: автобусы, копы, обстріл, поліція, транспорт;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Березня 2025 в 09:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції у Харківській області розповіли подробиці нічного інциденту в Харкові.".