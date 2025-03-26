Стрілянина по автобусах у Харкові: справою зайнялися копи, шукають хуліганів

В облуправлінні Нацполіції у Харківській області розповіли подробиці нічного інциденту в Харкові.

За даними копів, напередодні ввечері невідомі влаштували стрілянину в Салтівському районі. Вони здійснили кілька пострілів по двох пасажирських автобусах, які прямували у бік автотранспортного підприємства.

“Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, в транспортних засобах було розбито скло. На місці події слідчі вилучили речові докази”, – пишуть у поліції.

Також правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 ККУ (хуліганство). Зараз поліцейські розшукують причетних до інциденту, додали копи.

Нагадаємо, інцидент у Харкові стався 25 березня на проспекті Льва Ландау. Про нього повідомили користувачі соцмереж. Очевидці також повідомляли, що було кілька пострілів.