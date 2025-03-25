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Стрілянина у Харкові: невідомі зрешетили автобус з людьми (фото, відео)

Події 21:11   25.03.2025
Оксана Якушко
Стрілянина у Харкові: невідомі зрешетили автобус з людьми (фото, відео)

Інцидент у Харкові стався на проспекті Льва Ландау, повідомляють користувачі соцмереж.

Фото та відео пошкодженого автобуса харківські користувачі активно обговорюють у соцмережах. Відомо, що інцидент стався увечері: невідомі обстріляли автобус із людьми на проспекті Льва Ландау.

Очевидці повідомляють, що було кілька пострілів.

Ніхто не постраждав під час стрілянини, заявили у Нацполіції.

Відео: Ху*вий Харків

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 21:11;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент у Харкові стався на проспекті Льва Ландау, повідомляють користувачі соцмереж.".