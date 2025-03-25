Стрілянина у Харкові: невідомі зрешетили автобус з людьми (фото, відео)
Інцидент у Харкові стався на проспекті Льва Ландау, повідомляють користувачі соцмереж.
Фото та відео пошкодженого автобуса харківські користувачі активно обговорюють у соцмережах. Відомо, що інцидент стався увечері: невідомі обстріляли автобус із людьми на проспекті Льва Ландау.
Очевидці повідомляють, що було кілька пострілів.
Ніхто не постраждав під час стрілянини, заявили у Нацполіції.
Відео: Ху*вий Харків
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2025 в 21:11;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інцидент у Харкові стався на проспекті Льва Ландау, повідомляють користувачі соцмереж.".