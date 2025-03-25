Стрілянина у Харкові: невідомі зрешетили автобус з людьми (фото, відео)

Інцидент у Харкові стався на проспекті Льва Ландау, повідомляють користувачі соцмереж.

Фото та відео пошкодженого автобуса харківські користувачі активно обговорюють у соцмережах. Відомо, що інцидент стався увечері: невідомі обстріляли автобус із людьми на проспекті Льва Ландау.

Очевидці повідомляють, що було кілька пострілів.

Ніхто не постраждав під час стрілянини, заявили у Нацполіції.

Відео: Ху*вий Харків