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Стрельба в Харькове: неизвестные изрешетили автобус с людьми (фото, видео)

Происшествия 21:11   25.03.2025
Оксана Якушко
Стрельба в Харькове: неизвестные изрешетили автобус с людьми (фото, видео) Фото: Харків 1654

Инцидент в Харькове произошел на проспекте Льва Ландау, сообщают пользователи соцсетей.

Фото и видео изрешеченного автобуса харьковские пользователи активно обсуждают в соцсетях. Известно, что инцидент произошел вечером: неизвестные обстреляли автобус с людьми на проспекте Льва Ландау.

Очевидцы сообщают, что было несколько выстрелов.

Никто не пострадал во время стрельбы, заявили в Нацполиции.

Видео: Ху*вый Харьков

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 21:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент в Харькове произошел на проспекте Льва Ландау, сообщают пользователи соцсетей.".