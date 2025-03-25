Стрельба в Харькове: неизвестные изрешетили автобус с людьми (фото, видео)
Фото: Харків 1654
Инцидент в Харькове произошел на проспекте Льва Ландау, сообщают пользователи соцсетей.
Фото и видео изрешеченного автобуса харьковские пользователи активно обсуждают в соцсетях. Известно, что инцидент произошел вечером: неизвестные обстреляли автобус с людьми на проспекте Льва Ландау.
Очевидцы сообщают, что было несколько выстрелов.
Никто не пострадал во время стрельбы, заявили в Нацполиции.
Видео: Ху*вый Харьков
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: автобус, новости Харькова, стрельба, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2025 в 21:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Инцидент в Харькове произошел на проспекте Льва Ландау, сообщают пользователи соцсетей.".