Стрельба в Харькове: неизвестные изрешетили автобус с людьми (фото, видео)

Инцидент в Харькове произошел на проспекте Льва Ландау, сообщают пользователи соцсетей.

Фото и видео изрешеченного автобуса харьковские пользователи активно обсуждают в соцсетях. Известно, что инцидент произошел вечером: неизвестные обстреляли автобус с людьми на проспекте Льва Ландау.

Очевидцы сообщают, что было несколько выстрелов.

Никто не пострадал во время стрельбы, заявили в Нацполиции.

Видео: Ху*вый Харьков