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Экс-коп на Харьковщине работал на врага и отбирал авто у жителей Купянска

Общество 13:18   15.09.2023
Виктория Яковенко
Экс-коп на Харьковщине работал на врага и отбирал авто у жителей Купянска Фото: Харьковская областная прокуратура

Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местный патрульный перешел на сторону врага.

По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала предатель нес службу на российских блокпостах. После этого он решил официально «трудоустроиться» в «Управление внутренних дел ВГА Харьковской области». Мужчину оккупанты назначили на должность «и. о. начальника отдела госинспекции сохранности дорожного движения».

«Он выносил постановления об отказе в возбуждении уголовных дел за нарушение ПДД лицами во временно оккупированном Купянском районе в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, «правоохранитель» согласовал графики и схемы движения автобусов в оккупированный Симферополь и российский Белгород. Также он призывал местное население к сотрудничеству с оккупационными властями и безосновательно изымал транспортные средства у гражданских», — отметили правоохранители.

За работу на врага мужчина получал ежемесячно 80 тысяч рублей.

Впоследствии предатель успел получить новую должность — «заместителя командира роты отдельной роты ГНС Государственной инспекции безопасности дорожного движения».

Сейчас мужчина скрывается от следствия, его планируют объявить в розыск.

Экс-копу заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 13:18;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местный патрульный перешел на сторону врага.".