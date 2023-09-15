Экс-коп на Харьковщине работал на врага и отбирал авто у жителей Купянска
Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местный патрульный перешел на сторону врага.
По данным Харьковской областной прокуратуры, сначала предатель нес службу на российских блокпостах. После этого он решил официально «трудоустроиться» в «Управление внутренних дел ВГА Харьковской области». Мужчину оккупанты назначили на должность «и. о. начальника отдела госинспекции сохранности дорожного движения».
«Он выносил постановления об отказе в возбуждении уголовных дел за нарушение ПДД лицами во временно оккупированном Купянском районе в соответствии с законодательством РФ. Кроме того, «правоохранитель» согласовал графики и схемы движения автобусов в оккупированный Симферополь и российский Белгород. Также он призывал местное население к сотрудничеству с оккупационными властями и безосновательно изымал транспортные средства у гражданских», — отметили правоохранители.
За работу на врага мужчина получал ежемесячно 80 тысяч рублей.
Впоследствии предатель успел получить новую должность — «заместителя командира роты отдельной роты ГНС Государственной инспекции безопасности дорожного движения».
Сейчас мужчина скрывается от следствия, его планируют объявить в розыск.
Экс-копу заочно сообщили о подозрении по факту государственной измены, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УКУ).
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- • Дата публикации материала: 15 сентября 2023 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации города Купянск в Харьковской области местный патрульный перешел на сторону врага.".