Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя

31-летний мужчина при оккупантах стал «оперуполномоченным» и занимался отбором отпечатков пальцев у земляков, которых собирались репрессировать захватчики.

Под суд пойдет житель Купянска. Его обвиняют в коллаборационизме, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Мужчина вступил в должность «оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)». «Правоохранитель» осуществлял отбор отпечатков пальцев у проукраински настроенных граждан, которых незаконно доставляли в так называемый отдел «полиции» из-за их патриотической позиции и непризнания оккупационных властей», — отметили прокуроры.

По информации следствия, «на работу» к захватчикам 31-летний предатель устроился по личной инициативе.