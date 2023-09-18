Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя
31-летний мужчина при оккупантах стал «оперуполномоченным» и занимался отбором отпечатков пальцев у земляков, которых собирались репрессировать захватчики.
Под суд пойдет житель Купянска. Его обвиняют в коллаборационизме, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
«Мужчина вступил в должность «оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)». «Правоохранитель» осуществлял отбор отпечатков пальцев у проукраински настроенных граждан, которых незаконно доставляли в так называемый отдел «полиции» из-за их патриотической позиции и непризнания оккупационных властей», — отметили прокуроры.
По информации следствия, «на работу» к захватчикам 31-летний предатель устроился по личной инициативе.
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- • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 10:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний мужчина при оккупантах стал «оперуполномоченным» и занимался отбором отпечатков пальцев у земляков, которых собирались репрессировать захватчики".