Live
  • Пн 18.09.2023
    • Харьков
  •   +21°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.96
    • 🟢

Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя

Общество 10:23   18.09.2023
Оксана Горун
Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя

31-летний мужчина при оккупантах стал «оперуполномоченным» и занимался отбором отпечатков пальцев у земляков, которых собирались репрессировать захватчики.

Под суд пойдет житель Купянска. Его обвиняют в коллаборационизме, сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

«Мужчина вступил в должность «оперуполномоченного отделения по контролю за оборотом наркотиков отдела уголовного розыска Отдела полиции №1 (дислокация г. Купянск)».  «Правоохранитель» осуществлял отбор отпечатков пальцев у проукраински настроенных граждан, которых незаконно доставляли в так называемый отдел «полиции» из-за их патриотической позиции и непризнания оккупационных властей», — отметили прокуроры.

По информации следствия, «на работу» к захватчикам 31-летний предатель устроился по личной инициативе.

Читайте также: Экс-коп на Харьковщине работал на врага и отбирал авто у жителей Купянска

Автор: Оксана Горун
Популярно
Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
Ночной ракетный удар и обстрелы Харьковщины: информация Генштаба
18.09.2023, 07:12
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
Враг бил по Харьковщине ночью: Синегубов сообщил подробности
18.09.2023, 08:05
Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото
Обстрелы Харьковщины: полиция опубликувала фото
18.09.2023, 09:52
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
Низкое качество или недостаточная численность — ISW о войске РФ под Купянском
16.09.2023, 13:39
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
18.09.2023, 09:16
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
Цены в Харькове: в мэрии сообщили, почем яйца и крупы
18.09.2023, 11:01

Новости по теме:

09:16
В Харькове ночью произошел пожар: погиб мужчина
21:24
Мужчину, которого поймали на блок-посту с наркотиками, осудят на Харьковщине
15:24
Армия РФ убила двух гражданских на Харьковщине, еще двое ранены
08:54
2 млн залога за военкома поступили через полчаса после суда в Харькове
19:40
За военкома, отправленного в СИЗО в Харькове, внесли залог более 2 млн грн

  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Брал отпечатки пальцев у патриотов: на Харьковщине будут судить предателя»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 10:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "31-летний мужчина при оккупантах стал «оперуполномоченным» и занимался отбором отпечатков пальцев у земляков, которых собирались репрессировать захватчики".