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Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)

Общество 12:19   18.09.2023
Виктория Яковенко
Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото) Фото: Владислав Абдула

Правоохранители назвали имя российского военного, который во время оккупации города Балаклея в Харьковской области пытал украинцев.

Злоумышленник – 34-летний россиянин Султан Паштов – боевик батальона «Чибис» 16-й отдельной бригады главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Весной 2022 года он в составе группировки российских войск находился в оккупированной в то время Балаклее. Там захватчики обустроили на территории захваченного райотдела полиции пыточную, в которую свозили десятки похищенных жителей города. По данным следствия, Паштов принимал непосредственное участие в карательных рейдах и последующей пытке потерпевших», — добавили в СБУ.

Одному из пострадавших оккупант угрожал отрезать мизинец на ноге. Для этого он достал из сейфа кинжал со следами крови, чтобы запугать мужчину, рассказали в Харьковской областной прокуратуре.

«Другому пострадавшему палач надел мешок на голову и повез, как он сказал мужчине, на «сюрприз». Приехав к месту, редутовец снял мешок с потерпевшего и поставил на колени. Мужчина увидел яму, в которой находились трупы», — добавили правоохранители

Также злоумышленник пытался заставить жителей Балаклеи сотрудничать с агрессором для получения разведданных Силы обороны на восточном фронте.

Паштову заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленника планируют объявить в розыск.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 18 сентября 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители назвали имя российского военного, который во время оккупации города Балаклея в Харьковской области пытал украинцев.".