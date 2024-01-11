Самая большая пыточная на Харьковщине: двум оккупантам объявили подозрения
Правоохранители сообщили о подозрении двум боевикам так называемой «ЛНР», которые подвергали пыткам более 500 человек в самой большой пыточной на Харьковщине.
«Вместе с российскими военными они обустроили в помещении агрегатного завода Волчанская «тюрьму», куда свозили граждан с активной проукраинской позицией и отказывавшихся сотрудничать с оккупантами», — сообщили в Нацполиции Украины.
По данным следствия, один из подозреваемых – бывший работник охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела ГУ МВД Украины в Луганской области. Второй – гражданин РФ, так называемого старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД так называемой «ЛНР».
«Люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали на стенах застенчивые иконы и слова из молитв. Людей били резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током. Кроме того, палачи угрожали своим жертвам убийством и имитировали их расстрел», – рассказали правоохранители.
Фигурантам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Им грозит до 12 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: боевики, лнр, оккупанты, окупанти, поолиция, пыточная, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 13:18;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении двум боевикам так называемой «ЛНР», которые подвергали пыткам более 500 человек в самой большой пыточной на Харьковщине.".