Самая большая пыточная на Харьковщине: двум оккупантам объявили подозрения

Правоохранители сообщили о подозрении двум боевикам так называемой «ЛНР», которые подвергали пыткам более 500 человек в самой большой пыточной на Харьковщине.

«Вместе с российскими военными они обустроили в помещении агрегатного завода Волчанская «тюрьму», куда свозили граждан с активной проукраинской позицией и отказывавшихся сотрудничать с оккупантами», — сообщили в Нацполиции Украины.

По данным следствия, один из подозреваемых – бывший работник охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела ГУ МВД Украины в Луганской области. Второй – гражданин РФ, так называемого старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД так называемой «ЛНР».

«Люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали на стенах застенчивые иконы и слова из молитв. Людей били резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током. Кроме того, палачи угрожали своим жертвам убийством и имитировали их расстрел», – рассказали правоохранители.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Им грозит до 12 лет тюрьмы.