Live
  • Сб 13.01.2024
    • Харьков
  •   -14°С
  • USD 38
  • EUR 41.74

Самая большая пыточная на Харьковщине: двум оккупантам объявили подозрения

Общество 13:18   11.01.2024
Виктория Яковенко
Самая большая пыточная на Харьковщине: двум оккупантам объявили подозрения Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители сообщили о подозрении двум боевикам так называемой «ЛНР», которые подвергали пыткам более 500 человек в самой большой пыточной на Харьковщине.

«Вместе с российскими военными они обустроили в помещении агрегатного завода Волчанская «тюрьму», куда свозили граждан с активной проукраинской позицией и отказывавшихся сотрудничать с оккупантами», — сообщили в Нацполиции Украины.

По данным следствия, один из подозреваемых – бывший работник охраны общественного порядка Рубежанского городского отдела ГУ МВД Украины в Луганской области. Второй – гражданин РФ, так называемого старшего оперуполномоченного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД так называемой «ЛНР».

«Люди, перенесшие эти ужасы, отмечали дни пребывания в неволе и выцарапывали на стенах застенчивые иконы и слова из молитв. Людей били резиновыми палками, вырывали ногти и пытали электрическим током. Кроме того, палачи угрожали своим жертвам убийством и имитировали их расстрел», – рассказали правоохранители.

Фигурантам сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, что сопровождалось жестоким обращением с гражданским населением, совершенное группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ). Им грозит до 12 лет тюрьмы.

01

02

03
Фото: Нацполиция Украины

Читайте также: Пытал током жителей Балаклеи: оккупанту объявили подозрение (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
Главные новости Харькова 12.01: Синегубов о «наступлении на Харьков», фронт
12.01.2024, 23:01
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
О ракетной опасности на Харьковщине сообщили ВС ВСУ, наблюдатели — об ударах
12.01.2024, 22:51
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
Морозы до -20: прогноз погоды в Харькове и области на 13 января
12.01.2024, 20:15
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
Лучше сяду — оккупант, охранявший границу с Харьковщиной, прозрел (видео)
12.01.2024, 10:07
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
Вражеские дроны залетели на Харьковщину — Мельник
12.01.2024, 22:32
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
Терехов подал декларацию: каким было состояние мэра Харькова в 2021 году
11.01.2024, 20:47

Новости по теме:

21:27
Дежурили на блокпостах: двоих боевиков «ДНР» разоблачили на Купянщине
13:28
19 боевикам, которых пленили на Харьковщине, СБУ сообщила о подозрении
10:09
Харьковская прокуратура передала в суд дела пленных из «ЛНР» и «ДНР»
19:54
По 15 лет тюрьмы получили 9 боевиков «ДНР», задержанных на Харьковщине
15:36
СБУ в Харькове задержала двух бывших боевиков из ОРДЛО

Вы читали новость: «Самая большая пыточная на Харьковщине: двум оккупантам объявили подозрения»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 11 января 2024 в 13:18;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении двум боевикам так называемой «ЛНР», которые подвергали пыткам более 500 человек в самой большой пыточной на Харьковщине.".