Генштаб назвав заяви РФ про “зону безпеки” в Харківській області фейком

Генштаб ЗСУ відреагував на звіт начальника генштабу РФ Герасимова, який напередодні поширила російська пропаганда.

“Фейкові реляції противника про “зони безпеки” в Сумській і Харківській областях – ніщо інше, як намагання приховати провали операцій, які обернулися для ворога глухим кутом і десятками тисяч втрат”, – зазначили в Генштабі.

Загалом інформацію, наведену росіянами у звіті, у ГШ оцінили як “спроби видати бажане за дійсне” та назвали “відвертою брехнею”.

“Через три з половиною роки повномасштабної агресії кремля його чергова “сезонна” наступальна кампанія закінчилася практично нічим”, – констатували захисники України.

При цьому в боях на Харківщині, в Луганській та Донецькій областях ЗС РФ з початку року втратили майже 210 тисяч солдатів убитими та пораненими. Сили оборони знищили та пошкодили 2174 бойові броньовані машини, 1201 танк, 7303 артилерійські системи та 157 РСЗВ.

“За цей рік лише в операційній зоні УВ “Курськ” наші воїни ліквідували 19 080 бійців, ще понад 25 тисяч отримали поранення. Натомість сьогодні, українські війська ведуть активні дії на Сумщині, де звільнили Кіндратівку й Андріївку, витісняють противника з інших прикордонних населених пунктів”, – повідомив Генштаб.

Що стосується наведених Герасимовим даних про захоплені території, то вони суттєво завищені.

“Водночас 100% підтверджений результат, якого досягли росіяни з початку 2025 року, – це їх загальні втрати понад 291 тисяча солдатів убитими й пораненими”, – прокоментували захисники України.

Вони назвали ілюзією російську тезу про “знищення української ракетної промисловості”.

“Підсумковий звіт генерала герасимова – типовий зразок агресивної кремлівської брехні та пихи. Українські Сили оборони тримають фронт, нищать і виснажують окупанта та доводять: жодна кремлівська пропаганда не приховає провалу російської весняно-літньої кампанії 2025 року“, — підсумували в ГШ.