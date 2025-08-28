Сумна статистика розлучень на Харківщині: регіон – у лідерах

У Харківській області через суди за пів року розірвали шлюб 2880 пар. Це четвертий показник в Україні, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані судового реєстру «Бабуся».

Загалом за шість місяців 2025 року щонайменше 38671 шлюб українці розірвали у судах. Лідер – Дніпропетровська область (5188 розлучень), на другому місці – столиця (3544), третє місце посідає Одеська область (3121), далі Харківщина та Київщина.

«На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий. У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській — 829. У РАЦСах за той самий період було розірвано 12 691 шлюб — утричі менше, ніж у судах. Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1780 розлученнями, наслідує Дніпропетровська область — 1252, замикає трійцю Харківська область: 889», – пишуть аналітики.

Там нагадали, що розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.