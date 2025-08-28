Сумна статистика розлучень на Харківщині: регіон – у лідерах
У Харківській області через суди за пів року розірвали шлюб 2880 пар. Це четвертий показник в Україні, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані судового реєстру «Бабуся».
Загалом за шість місяців 2025 року щонайменше 38671 шлюб українці розірвали у судах. Лідер – Дніпропетровська область (5188 розлучень), на другому місці – столиця (3544), третє місце посідає Одеська область (3121), далі Харківщина та Київщина.
«На заході країни рівень розлучень традиційно невеликий. У Закарпатській області суди розглянули 777 справ, у Волинській — 829. У РАЦСах за той самий період було розірвано 12 691 шлюб — утричі менше, ніж у судах. Варто зазначити, що у лідерах ті ж самі регіони, лише з невеликими змінами: перше місце посідає столиця із 1780 розлученнями, наслідує Дніпропетровська область — 1252, замикає трійцю Харківська область: 889», – пишуть аналітики.
Там нагадали, що розлучитись у РАЦСі можливо у випадку, коли в подружжя немає спільного майна або спорів щодо його поділу, а також неповнолітніх дітей.
Читайте також: «Маленьке диво»: скільки дітей народилося на Харківщині з початку 2025 року
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: аналітики, Опендатабот, развод, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Сумна статистика розлучень на Харківщині: регіон – у лідерах»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Серпня 2025 в 16:09;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області через суди за пів року розірвали шлюб 2880 пар. Це четвертий показник в Україні, повідомляє Опендатабот із посиланням на дані судового реєстру «Бабуся».".