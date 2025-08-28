Live
  • Чт 28.08.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.32
  • EUR 47.88

Печальная статистика разводов на Харьковщине: регион – в лидерах

Общество 16:09   28.08.2025
Виктория Яковенко
Печальная статистика разводов на Харьковщине: регион – в лидерах Фото: te.20minut.ua

На Харьковщине через суды за полгода расторгли брак 2880 пар. Это четвертый показатель в Украине, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные судебного реестра «Бабуся».

Всего за шесть месяцев 2025 года по меньшей мере 38671 брак украинцы расторгли в судах. Лидер – Днепропетровская область (5188 разводов), на втором месте – столица (3544), третье место занимает Одесская область (3121), далее Харьковщина и Киевщина.

развод на Харьковщине
Инфографика: Опендатабот

«На западе страны уровень разводов традиционно небольшой. В Закарпатской области суды рассмотрели 777 дел, в Волынской — 829. В ЗАГСах за тот же период было расторгнуто 12 691 брак — втрое меньше, чем в судах. Стоит отметить, что в лидерах те же регионы, только с небольшими изменениями: первое место занимает столица с 1780 разводами, следует Днепропетровская область — 1252, замыкает троицу Харьковская область: 889», — пишут аналитики.

развод на Харьковщине
Инфографика: Опендатабот

Там напомнили, что разводиться в ЗАГСе возможно в случае, когда у супругов нет общего имущества или споров относительно его разделения, а также несовершеннолетних детей.

Читайте также: «Маленькое чудо»: сколько детей родилось на Харьковщине с начала 2025 года

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
Впереди — две новые станции: Терехов поздравил метро Харькова с юбилеем (фото)
26.08.2025, 14:51
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
Новости Харькова — главное 28 августа: массированный обстрел, завтра — траур
28.08.2025, 16:51
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
Какая средняя зарплата у учителя в Харькове, сообщили в горсовете
28.08.2025, 11:50
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
Десятки раненых и погибших, разрушены многоэтажки – ночные «прилеты» в Киеве
28.08.2025, 15:05
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
Еще одна станция метро в Харькове превратится в школу
28.08.2025, 09:35
Отец убил сына на Харьковщине — полиция выяснила, что произошло
Отец убил сына на Харьковщине — полиция выяснила, что произошло
28.08.2025, 16:48

Новости по теме:

07:03
ISW проанализировал заявления россиян о Харьковщине: есть ли продвижение
14:34
Враг продвинулся на Купянщине – карта DeepState
19:25
РФ приблизилась к Купянску: мнения аналитиков, прогноз ISW, что в самом городе
11:21
ISW заявляет о продвижении РФ на Купянщине и успехе ВСУ в районе Боровой
10:07
В РФ заявляют об успехах вблизи Волчанска – ISW не подтверждает

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Печальная статистика разводов на Харьковщине: регион – в лидерах»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 августа 2025 в 16:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине через суды за полгода расторгли брак 2880 пар. Это четвертый показатель в Украине, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные судебного реестра «Бабуся».".