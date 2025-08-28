Печальная статистика разводов на Харьковщине: регион – в лидерах

На Харьковщине через суды за полгода расторгли брак 2880 пар. Это четвертый показатель в Украине, сообщает Опендатабот со ссылкой на данные судебного реестра «Бабуся».

Всего за шесть месяцев 2025 года по меньшей мере 38671 брак украинцы расторгли в судах. Лидер – Днепропетровская область (5188 разводов), на втором месте – столица (3544), третье место занимает Одесская область (3121), далее Харьковщина и Киевщина.

«На западе страны уровень разводов традиционно небольшой. В Закарпатской области суды рассмотрели 777 дел, в Волынской — 829. В ЗАГСах за тот же период было расторгнуто 12 691 брак — втрое меньше, чем в судах. Стоит отметить, что в лидерах те же регионы, только с небольшими изменениями: первое место занимает столица с 1780 разводами, следует Днепропетровская область — 1252, замыкает троицу Харьковская область: 889», — пишут аналитики.

Там напомнили, что разводиться в ЗАГСе возможно в случае, когда у супругов нет общего имущества или споров относительно его разделения, а также несовершеннолетних детей.