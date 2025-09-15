Live
  • Пн 15.09.2025
  • Харьков  +25°С
  • USD 41.28
  • EUR 48.39

Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств

Общество 15:32   15.09.2025
Виктория Яковенко
Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств Инфографика: Опендатабот

С начала года на Харьковщине открыли 2671 дело по мошенничествам. Это третье место среди других областей Украины. Впереди Киев (4822 дела) и Днепропетровская область (3511 производств).

Об этом сообщает ресурс «Опендатабот».

«Более 35 тысяч уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто за 8 месяцев 2025 года. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, однако в 1,8 раза больше, чем в 2021 году. В среднем, 4,5 тысячи дел по мошенничеству открывают в Украине ежемесячно. До суда доходит 21% дел», — отметили аналитики.

По их данным, пик мошенничества пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств.

Меньше всего дел, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 производств.

Напомним, ранее «Опендатабот» сообщил статистику разводов в Украине. Харьковская область заняла четвертое место – 2880 пар развелись за полгода. Всего за шесть месяцев 2025 года по меньшей мере 38671 брак украинцы расторгли в судах.

Читайте также: В Харькове предприятие не заплатило за землю 1,2 млн грн: суд открыл дело

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
Названа средняя зарплата на Харьковщине, сравнение с другими областями
14.09.2025, 14:50
«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
«Мужчин убить»: пленные из РФ объяснили, зачем лезли по газопроводу в Купянск
15.09.2025, 11:58
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
Купянск разрушен на 95% – Беседин сообщил, есть ли в городе россияне
15.09.2025, 10:19
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
В Харькове пылало предприятие – спасатели показали фото последствий
15.09.2025, 07:25
Новости Харькова — главное 15 сентября: тихая неделя в городе, обстрел области
Новости Харькова — главное 15 сентября: тихая неделя в городе, обстрел области
15.09.2025, 14:28
Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств
Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств
15.09.2025, 15:32

Новости по теме:

07:05
Имеет ли армия РФ успехи на Харьковщине – анализ ситуации на фронте от ISW
13:38
РФ продвинулась на Харьковщине, что со Степовой Новоселовкой – карта DeepState
13:08
«Показуха с тряпками»: как россияне пролезают в Купянск, обьяснил DeepState
07:02
ВСУ имеют успехи на севере Харьковщины, РФ – на Купянщине, сообщил ISW
16:09
Печальная статистика разводов на Харьковщине: регион – в лидерах

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 15 сентября 2025 в 15:32;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года на Харьковщине открыли 2671 дело по мошенничествам. Это третье место среди других областей Украины. ".