Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств

С начала года на Харьковщине открыли 2671 дело по мошенничествам. Это третье место среди других областей Украины. Впереди Киев (4822 дела) и Днепропетровская область (3511 производств).

Об этом сообщает ресурс «Опендатабот».

«Более 35 тысяч уголовных производств по ст. 190 УКУ «Мошенничество» было открыто за 8 месяцев 2025 года. Это в 1,5 раза меньше, чем за аналогичный период в прошлом году, однако в 1,8 раза больше, чем в 2021 году. В среднем, 4,5 тысячи дел по мошенничеству открывают в Украине ежемесячно. До суда доходит 21% дел», — отметили аналитики.

По их данным, пик мошенничества пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств.

Меньше всего дел, кроме временно оккупированных территорий и зоны боевых действий, зафиксировано в Ивано-Франковской области — около 700 производств.

Напомним, ранее «Опендатабот» сообщил статистику разводов в Украине. Харьковская область заняла четвертое место – 2880 пар развелись за полгода. Всего за шесть месяцев 2025 года по меньшей мере 38671 брак украинцы расторгли в судах.