Хитрый план с наркотиками и взяткой, чтобы подставить следователя: дело в суде

Общество 20:09   15.09.2025
Елена Нагорная
В суд передали дело двоих бывших полицейских из Чугуевского района. Их обвиняют в организации провокации против коллеги — следователя из Харькова, с которой у них были неприязненные отношения.

Двое правоохранителей передали знакомому мужчине наркотики, а затем позвонили на линию «102», сообщив, что тот якобы ищет «закладку». На место прибыла следственно-оперативная группа, в состав которой входила именно та полицейская, которую хотели скомпрометировать, информирует Харьковская областная прокуратура.

«Следователь изъяла у мужчины наркотики, не зная, что стала невольной участницей чужого преступного плана. Далее обвиняемые перевели с банковской карты мужчины, которому передали наркотики, 2000 гривен на счет следователя — чтобы создать видимость взятки. После этого поступил второй звонок на «102». В сообщении речь шла о якобы вымогательстве денег со стороны следователя в обмен на решение вопроса», — рассказали в ведомстве.

Правоохранитель заметила подозрительный денежный перевод и сообщила о нем руководству. Это не позволило ее дискредитировать.

Оба фигуранта находятся под стражей. Обвинительный акт по фактам заведомо ложного сообщения органу досудебного расследования о совершении уголовного правонарушения и незаконного сбыта особо опасных наркотических средств, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 383, ч. 2 ст. 307 УКУ) передали в Новобаварский райсуд Харькова.

Оба экс-правоохранителя также являются обвиняемыми в другом уголовном производстве — по факту сбыта наркотических средств в составе преступной организации. Судебное разбирательство продолжается.

Как сообщалось, Харьковская область – в тройке лидеров по количеству мошенничеств. С начала года в регионе открыли 2671 дело. Это третье место по Украине, больше только в Киеве и Днепропетровской области. Пик мошенничества в Украине пришелся на 2023 год: тогда открыли рекордные 82 тысячи производств.

Читайте также: Автоматы, тротил и наркотики: что изымали на блокпостах Харькова – данные НГУ

Автор: Елена Нагорная
