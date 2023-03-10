Харьковский следователь обхитрил врага и вырвался из оккупации, потратив 300$

Следователь Алексей Ечин в июне 2022 года нашел способ, как вырваться из оккупированного тогда родного поселка Великий Бурлук Харьковской области. Захватчики категорически не выпускали правоохранителя, поэтому он купил ВАЗ и притворился таксистом.

Историю правоохранителя рассказал в Facebook начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

По его словам, правоохранитель несколько раз пытался выехать под предлогом лечения, но российские военные его категорически не выпускали. Единственный путь, которым тогда можно было добраться до Харькова, была дамба в поселке Печенеги.

«Алексей проявил смекалку и нашел способ выехать из оккупации — он приобрел за 300$ ВАЗ и поехал с беременной женщиной к дамбе, где убедил россиян, что нужно помочь перенести чемоданы. Так как авто осталось там, оккупанты были уверены, что он вернется к нему. Но наш следователь вернулся в украинский город-герой Харьков, уже после приступил к работе, а после деоккупации поехал домой без российских блокпостов», — рассказал Болвинов.

Дома следователь сфотографировался со своей машиной, из которой россияне вытащили все, что смогли.