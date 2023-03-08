Спрятала дела и отказала оккупантам: история следовательницы из Харьковщины
27-летняя Юлия Бражко из поселка Шевченково неоднократно отказывала в помощи оккупантам, которые пытались заставить ее сотрудничать.
О мужественной сотруднице рассказал начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. В 27 лет Юлия — капитан полиции и руководитель следствия в своем поселке.
«Во время оккупации осталась в родном пгт. Я помню, как 24 февраля звонил всем начальникам следствия в области с четким инструктажем, что делать. Она со своей задачей прекрасно справилась – все уголовные дела были надежно спрятаны, а после деоккупации – возвращены в полицию. Во время вторжения россияне неоднократно приходили к ней домой, где она была с мужем и маленьким ребенком – требовали от него сотрудничать и предоставить информацию. Юлия проявила себя мужественно и не пошла на сотрудничество с врагом, а после деоккупации, уже в ноябре, вышла из декрета и начала работать – и показывает отличные результаты», — сообщил Болвинов в facebook.
Ранее, отвечая на вопрос в соцсетях, Сергей Болвинов сообщил, что среди работников следствия полиции области нашлось всего трое коллаборантов. Один — из Изюма и двое из Волчанска.
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«Все они сейчас под следствием ГБР, и для меня этот вопрос принципиальный. Предатели должны получить наказание», — отметил главный следователь Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 8 марта 2023 в 09:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "27-летняя Юлия Бражко из поселка Шевченково неоднократно отказывала в помощи оккупантам, которые пытались заставить ее сотрудничать".