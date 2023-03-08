Сховала справи та відмовила окупантам: історія слідчої з Харківщини
27-річна Юлія Бражко із селища Шевченкове неодноразово відмовляла у допомозі окупантам, які намагалися змусити її співпрацювати.
Про мужню співробітницю розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. У 27 років Юлія – капітан поліції та керівник слідства у своєму селищі.
“Під час окупації залишилась у рідному смт. Я пам’ятаю, як 24 лютого дзвонив усім начальникам слідства в області з чітким інструктажем, що їм робити. Вона зі своїм завданням чудово впоралась – всі кримінальні справи були надійно заховані, а після деокупації – повернуті до поліції. Під час вторгнення росіяни неодноразово приходили до неї додому, де вона була з чоловіком та маленькою дитиною – вимагали від неї співпрацювати та надати інформацію. Юлія проявила себе мужньо та не пішла на співпрацю з ворогом, а після деокупації, вже в листопаді, вийшла з декрету та почала працювати – і показує чудові результати“, – повідомив Болвінов у фейсбуці.
Раніше, відповідаючи на запитання у соцмережах, Сергій Болвінов повідомив, що серед працівників слідства поліції області знайшлося лише троє колаборантів. Один – з Ізюма та двоє з Вовчанська.
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“Усі вони зараз під слідством ДБР, і для мене це питання принципове. Зрадники мають отримати покарання”, – зазначив головний слідчий Харківщини.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Березня 2023 в 09:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "27-річна Юлія Бражко із селища Шевченкове неодноразово відмовляла у допомозі окупантам, які намагалися змусити її співпрацювати".