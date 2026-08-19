День города без «Звездного неба» и приговор предательнице — итоги 19 августа

103 украинских воина освободили из российского плена, «Шахед» атаковал Балаклею, 30-летней харьковчанке вынесли приговор за работу на врага, а город готовят к праздникам. МГ «Объектив» напоминает главные новости 19 августа.

Такие последствия имел утренний удар российским «Шахедом» по Балаклее. Там повреждены дома. В соседнем Волохово-Ярском старостинском округе, по данным начальника Балаклейской ГВА Виталия Карабанова, горел животноводческий комплекс. Есть погибший скот. В Харькове также не было спокойно. Утро началось с «прилета» «Молнии» вблизи многоэтажки на Салтовке, днем дрон попал по кладбищу в Холодногорском районе. В обоих случаях обошлось без пострадавших. В поселке Слатино российский FPV-дрон охотился на местного жителя. Он в больнице со сотрясением мозга и осколочными ранениями.

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От подрыва этой бомбы погибли 15-летний парень и нацгвардеец. 30-летняя женщина получала задания от врага через Telegram. Это доказали прокуроры в суде. Готовое взрывное устройство она поместила в спортивную сумку и передала несовершеннолетнему парню, который также выполнял указания россиян. Он должен был передать «посылку» военному, представившись курьером. На такси парень приехал в село в Чугуевском районе, а когда подошел к военнослужащему Нацгвардии, взрывчатку в сумке подорвали дистанционно. Автора бомбы задержали, когда она работала над следующим смертельным изделием. Свою вину в суде женщина признала частично, а давать дополнительные показания отказалась, отметили в областной прокуратуре.

По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, самому молодому из освобожденных исполнилось 24 года, а самому старшему — 59 лет.

Об этом сообщил мэр Игорь Терехов. Он отметил, что любимое украшение горожан 23 августа не засияет. Так же ради безопасности в городе не будут проводить никаких массовых мероприятий. Однако в центре обустроили праздничные локации, чтобы люди могли гулять. «Мы же не можем запретить людям передвигаться», — аргументирует Терехов.

Основные работы должны выполнить до пятницы, сказал «Объективу» спикер Центрального парка Андрей Кравченко. Эпицентром красоты станут главная аллея и территория возле центрального фонтана и озер. Для создания украшений задействовали материалы, использовавшиеся в предыдущие годы. Еще одним сюрпризом для горожан к праздникам стали новые фонтаны. Они заработали прямо посреди рек в районе сквера «Стрелка». Терехов заверил: их создание обошлось недорого.

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