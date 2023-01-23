Армия РФ ходила в наступление на Харьковщине, все атаки врага отбиты — Генштаб
На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, все атаки отбиты. На Слобожанском направлении — обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 18:00.
В течение суток обстрелам россиян подверглись районы не менее 15 населенных пунктов Харьковщины. На Слобожанском направлении это Гурьев Казачок, Слобожанское, Зеленое, Терновая, Старица, Волчанск, Землянки, Каменка и Красное Первое, а на Купянском — Двуречная, Гряниковка, Купянск, Кисловка, Крохмальное и Берестовое.
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Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине, добавили в Генштабе.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 18:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия, все атаки отбиты. На Слобожанском направлении — обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено.".