Враг все же имеет целью Харьковскую область и Харьков — Синегубов
В Харьковской области продолжаются работы по усилению обороноспособности, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.
«Враг не прекращает огонь, он ведет его из РСЗО, из минометов, пушек, танков. Мы наряду с этим работаем над продолжением усиления обороноспособности нашей области, потому что понимаем, что враг все же имеет целью Харьковскую область, город Харьков. У нас война идет, и мы должны быть готовы к любому развитию событий», — отметил Синегубов.
Глава ХОВА рассказал, что захватчики в основном бьют по Волчанскому и Купянскому направлениям, а также вдоль госграницы, длина которой достигает 315 километров, но «прилетает» и по Харькову и его окрестностям, как накануне.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 17:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжаются работы по усилению обороноспособности, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".