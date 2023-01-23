Враг все же имеет целью Харьковскую область и Харьков — Синегубов

В Харьковской области продолжаются работы по усилению обороноспособности, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Враг не прекращает огонь, он ведет его из РСЗО, из минометов, пушек, танков. Мы наряду с этим работаем над продолжением усиления обороноспособности нашей области, потому что понимаем, что враг все же имеет целью Харьковскую область, город Харьков. У нас война идет, и мы должны быть готовы к любому развитию событий», — отметил Синегубов.

Глава ХОВА рассказал, что захватчики в основном бьют по Волчанскому и Купянскому направлениям, а также вдоль госграницы, длина которой достигает 315 километров, но «прилетает» и по Харькову и его окрестностям, как накануне.