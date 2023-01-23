В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда прилетело
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрыв, который слышали харьковчане 22 января вечером, — это был «прилет» в Песочин.
«Около 22:00 враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.
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Он также сообщил, что в течение суток враг обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. По информации Генштаба, под ударами оказались 13 населенных пунктов Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 08:34;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрыв, который слышали харьковчане 22 января вечером, — это был «прилет» в Песочин".