Live
  • Понедельник 23.01.2023
    • Харьков
  •   -2°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.56
    • 🟢

В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда прилетело

Происшествия 08:34   23.01.2023
Оксана Горун
В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда прилетело

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрыв, который слышали харьковчане 22 января вечером, — это был «прилет» в Песочин.

«Около 22:00 враг нанес ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Разрушено хозяйственное сооружение. Без пострадавших», — написал Синегубов в telegram.

  • Читайте также: В рф под Белгородом во время ремонта взорвался танк

    • Он также сообщил, что в течение суток враг обстреливал населенные пункты Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов. По информации Генштаба, под ударами оказались 13 населенных пунктов Харьковщины.

    Автор: Оксана Горун

    Новости по теме:

    22:20
    В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ
    18:37
    10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из артиллерии – Генштаб
    16:57
    Синегубов: Сегодня в обед из-за обстрела Харьковщины погибла 67-летняя женщина
    08:50
    Синегубов: В Харьковской области двое мужчин подорвались на мине
    07:59
    Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб ВСУ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В Харькове слышали взрыв: Синегубов сообщил, куда прилетело»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 08:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что взрыв, который слышали харьковчане 22 января вечером, — это был «прилет» в Песочин".