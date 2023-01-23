У Харкові чули вибух: Синєгубов повідомив, куди прилетіло

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вибух, який чули харків’яни 22 січня ввечері, це був “приліт” у Пісочин.

“Близько 22:00 ворог завдав ракетного удару, попередньо із ЗРК С-300, по смт Пісочин Харківського району. Зруйновано господарчу споруду. Без постраждалих”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він також повідомив, що протягом доби ворог обстрілював населені пункти Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. За інформацією Генштабу, під ударами опинилися 13 населених пунктів Харківщини.