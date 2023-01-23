Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 13 населених пунктів на Харківщині
У зведенні на 6 ранку 23 січня Генштаб не навів інформації про будь-які наступальні дії з боку противника на території Харківської області.
При цьому обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів продовжуються.
“На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині”, — поінформували в Генштабі.
На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла райони Петропавлівки, Табаївки, Синьківки, Крохмального та Куп’янська Харківської області.
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Загалом по території України протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
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Ви читали новину: «Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 13 населених пунктів на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 6 ранку 23 січня Генштаб не навів інформації про будь-які наступальні дії з боку противника на території Харківської області".