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Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 13 населених пунктів на Харківщині

Події 07:08   23.01.2023
Оксана Горун
Генштаб ЗСУ повідомив про обстріли 13 населених пунктів на Харківщині

У зведенні на 6 ранку 23 січня Генштаб не навів інформації про будь-які наступальні дії з боку противника на території Харківської області.

При цьому обстріли прикордонних та прифронтових населених пунктів продовжуються.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Пильна, Вовчанськ, Новомлинськ, Стариця і Дворічна на Харківщині”, — поінформували в Генштабі.

На Куп’янському напрямку армія РФ обстріляла райони Петропавлівки, Табаївки, Синьківки, Крохмального та Куп’янська  Харківської області.

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Загалом по території України протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 5 авіаційних ударів. Також здійснив понад 40 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 07:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У зведенні на 6 ранку 23 січня Генштаб не навів інформації про будь-які наступальні дії з боку противника на території Харківської області".