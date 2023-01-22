Live
  • Неділя 22.01.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🔴

У Харкові було чутно вибухи: спостерігачі повідомили про запуск ракет із РФ

Події 22:20   22.01.2023
Олена Нагорна
У Харкові було чутно вибухи: спостерігачі повідомили про запуск ракет із РФ

Один або два вибухи, за різними даними, було чутно в Харкові ввечері 22 січня.

Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 21:55, незадовго до цього пролунав вибух, який чули мешканці Харкова та передмістя.

Після цього спостерігачі у соцмережах повідомили про запуск нових ракет із території Бєлгородщини, і, за їхньою інформацією, вони впали в області.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.

Читайте також:  10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з артилерії – Генштаб

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

18:37
10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з артилерії – Генштаб ЗСУ
18:09
У Харкові Терехов і казахи відкрили «юрту незламності» До Дня Соборності
16:57
Синєгубов: Сьогодні пообіді через обстріл Харківщини загинула 67-річна жінка
12:01
У Харкові попрощаються із медиком з 24 лікарні Халаповим, що загинув на фронті
10:56
У Харкові поліція впіймала злодія, який обкрадав кіоски в переходах метро

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові було чутно вибухи: спостерігачі повідомили про запуск ракет із РФ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 22:20;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один або два вибухи, за різними даними, було чутно в Харкові ввечері 22 січня.".