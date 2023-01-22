У Харкові було чутно вибухи: спостерігачі повідомили про запуск ракет із РФ
Один або два вибухи, за різними даними, було чутно в Харкові ввечері 22 січня.
Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 21:55, незадовго до цього пролунав вибух, який чули мешканці Харкова та передмістя.
Після цього спостерігачі у соцмережах повідомили про запуск нових ракет із території Бєлгородщини, і, за їхньою інформацією, вони впали в області.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 22:20;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Один або два вибухи, за різними даними, було чутно в Харкові ввечері 22 січня.".