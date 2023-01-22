У Харкові було чутно вибухи: спостерігачі повідомили про запуск ракет із РФ

Один або два вибухи, за різними даними, було чутно в Харкові ввечері 22 січня.

Повітряна тривога була оголошена на Харківщині о 21:55, незадовго до цього пролунав вибух, який чули мешканці Харкова та передмістя.

Після цього спостерігачі у соцмережах повідомили про запуск нових ракет із території Бєлгородщини, і, за їхньою інформацією, вони впали в області.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник підтвердив ворожі удари та закликав залишатися в укриттях.