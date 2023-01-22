10 населених пунктів Харківщини обстріляли росіяни з артилерії – Генштаб ЗСУ
У 333 добу російського широкомасштабного вторгнення ворог вів вогонь прикордонними селами та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.
Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп’янському – обороняється.
Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп’янськ на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 18:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 333 добу російського широкомасштабного вторгнення ворог вів вогонь по прикордонними селами та на Куп’янському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ.".