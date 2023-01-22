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Синєгубов: Сьогодні пообіді через обстріл Харківщини загинула 67-річна жінка

Суспільство 16:57   22.01.2023
Оксана Якушко
Синєгубов: Сьогодні пообіді через обстріл Харківщини загинула 67-річна жінка

Сьогодні армія рф обстріляла село Петрівка Золочівської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Сьогодні біля 14:30 у селі Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу загинула 67-річна жінка. Було влучання у господарчі споруди та житловий будинок. Крім того, після 15:00 ворог з танків  обстріляв кладовище у селі Гур’їв Козачок. Пошкоджені могили», – розповів Синєгубов.

Також сьогодні під обстрілами окупантів був Вовчанськ. Зафіксовано влучання у п’ятиповерхівку та приватний будинок із РСЗВ. 49-річний чоловік отримав поранення. Госпіталізований у середньому стані.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 16:57;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні армія рф обстріляла село Петрівка Золочівської громади, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".