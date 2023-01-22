Армія рф обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ
Протягом доби армія рф гатила по Харківщині з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб.
Минулої доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку.
Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.
На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 07:59;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія рф гатила по Харківщині з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб.".