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Армія рф обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Суспільство 07:59   22.01.2023
Оксана Якушко
Армія рф обстріляла 12 населених пунктів на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Протягом доби армія рф гатила по Харківщині з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб.

Минулої доби противник завдав 1 ракетний та 27 авіаційних ударів. Також здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Окупанти вели безуспішні наступальні дії на Авдіївському та Лиманському напрямках. Продовжують спроби наступу на Бахмутському напрямку.

Від ворожого мінометного та артилерійского вогню постраждали райони населених пунктів Ветеринарне, Стрілеча, Пильне, Стариця, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна та Куп’янськ на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів зазнали Синьківка, Петропавлівка, Табаївка і Крохмальне Харківської області.

Читайте також: Генштаб повідомляє про обстріл півночі Харківщини, прокуратура – про пораненого

Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Січня 2023 в 07:59;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби армія рф гатила по Харківщині з мінометів та артилерії, повідомив Генштаб.".