Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб ВСУ

В течение суток армия рф била по Харьковщине из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб.

За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.