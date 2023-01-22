Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб ВСУ
В течение суток армия рф била по Харьковщине из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб.
За прошедшие сутки противник нанес 1 ракетный и 27 авиационных ударов. Также произвел 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Оккупанты вели безуспешные наступательные действия на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении.
От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелеча, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.
На Купянском направлении обстрелов подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 07:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток армия рф била по Харьковщине из минометов и артиллерии, сообщил Генштаб.".