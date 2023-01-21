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Генштаб сообщает об обстреле севера Харьковщины, прокуратура — о раненом

Происшествия 18:19   21.01.2023
Оксана Горун
Генштаб сообщает об обстреле севера Харьковщины, прокуратура — о раненом

Генштаб ВСУ в вечерней сводке проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов Харьковской области за сутки.

Среди них — Казачья Лопань и Ветеринарное, которые в течение достаточно длительного периода не фигурировали в сводках. Ранее Харьковская областная прокуратура информировала о том, что  Ветеринарное оказалось под обстрелом около 11 утра 21 января. Ранения там получил местный житель.

Список населенных пунктов на Слобожанском направлении, которые были под обстрелами, от Генштаба выглядит так:  Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск.

«На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области», — добавили в ГШ.

  • Читайте также: Районы 19 населенных пунктов Харьковщины обстрелял враг за сутки — Генштаб

    • В  целом по территории Украины в течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из РСЗО.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 18:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов Харьковской области за сутки".