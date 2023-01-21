Генштаб сообщает об обстреле севера Харьковщины, прокуратура — о раненом

Генштаб ВСУ в вечерней сводке проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов Харьковской области за сутки.

Среди них — Казачья Лопань и Ветеринарное, которые в течение достаточно длительного периода не фигурировали в сводках. Ранее Харьковская областная прокуратура информировала о том, что Ветеринарное оказалось под обстрелом около 11 утра 21 января. Ранения там получил местный житель.

Список населенных пунктов на Слобожанском направлении, которые были под обстрелами, от Генштаба выглядит так: Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск.

«На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области», — добавили в ГШ.

В целом по территории Украины в течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из РСЗО.