Генштаб сообщает об обстреле севера Харьковщины, прокуратура — о раненом
Генштаб ВСУ в вечерней сводке проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов Харьковской области за сутки.
Среди них — Казачья Лопань и Ветеринарное, которые в течение достаточно длительного периода не фигурировали в сводках. Ранее Харьковская областная прокуратура информировала о том, что Ветеринарное оказалось под обстрелом около 11 утра 21 января. Ранения там получил местный житель.
Список населенных пунктов на Слобожанском направлении, которые были под обстрелами, от Генштаба выглядит так: Ветеринарное, Казачья Лопань, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Волчанск, Бударки, Колодязное и Новомлынск.
«На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Синьковка, Кучеровка, Песчаное, Крахмальное, Новоселовское, Стельмаховка, Вишневое и Первомайское Харьковской области», — добавили в ГШ.
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В целом по территории Украины в течение суток противник совершил 26 авиационных ударов и 15 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 18:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в вечерней сводке проинформировал об обстрелах 18 населенных пунктов Харьковской области за сутки".