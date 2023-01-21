Генштаб повідомив про обстріл півночі Харківщини, прокуратура – про пораненого

Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні поінформував про обстріли 18 населених пунктів Харківської області за добу.

Серед них – Козача Лопань та Ветеринарне, які протягом досить тривалого періоду не фігурували у зведеннях. Раніше Харківська обласна прокуратура інформувала про те, що Ветеринарне опинилося під обстрілом близько 11 ранку 21 січня. Поранення там дістав місцевий мешканець.

Список населених пунктів на Слобожанському напрямку, які були під обстрілами, від Генштабу виглядає так: Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Червоне, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Колодязне та Новомлинськ.

“На Куп’янському напрямку обстрілів із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали районів населених пунктів Синьківка, Кучерівка, Піщане, Крохмальне, Новоселівське, Стельмахівка, Вишневе та Первомайське Харківської області”, – додали в ГШ.

Загалом територією України протягом доби противник здійснив 26 авіаційних ударів та 15 обстрілів з РСЗВ.