Ранковий смертельний обстріл Харківщини: з’явилися фото наслідків

Прокуратура опублікувала фото з місця “прильоту” у Вовчанську, який стався вранці 21 січня.

Російський снаряд вдарив у приватний будинок. На місці загинула 70-річна жінка. Крім того, поранення отримали ще троє людей, у тому числі дитина, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

“Близько 6-ї ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинула 70-річна жінка. Отримали поранення подружжя та їх 7-річна дочка”, – поінформували в прокуратурі.

Раніше в ХОВА повідомляли про поранену жінку та 7-річну дівчинку.

Крім того, прокурори повідомили, що 21 січня близько 11 години окупанти обстріляли село Ветеринарне Дергачівської ОТГ: отримав поранення мирний житель.