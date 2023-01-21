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Ранковий смертельний обстріл Харківщини: з’явилися фото наслідків

Події 12:08   21.01.2023
Оксана Горун
Ранковий смертельний обстріл Харківщини: з’явилися фото наслідків

Прокуратура опублікувала фото з місця “прильоту” у Вовчанську, який стався вранці 21 січня.

Російський снаряд вдарив у приватний будинок. На місці загинула 70-річна жінка. Крім того, поранення отримали ще троє людей, у тому числі дитина, повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Наслідки обстрілу Вовчанська 21 січня фото 3

“Близько 6-ї ранку російські військовослужбовці здійснили артилерійський обстріл м. Вовчанськ. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок. Загинула 70-річна жінка. Отримали поранення подружжя та їх 7-річна дочка”, – поінформували в прокуратурі.

Наслідки обстрілу Вовчанська 21 січня фото 2

Раніше в ХОВА повідомляли про поранену жінку та 7-річну дівчинку.

Наслідки обстрілу Вовчанська 21 січня фото 4

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    • Крім того, прокурори повідомили, що 21 січня близько 11 години окупанти обстріляли село Ветеринарне Дергачівської ОТГ: отримав поранення мирний житель.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 12:08;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура опублікувала фото з місця “прильоту” у Вовчанську, який стався вранці 21 січня".