РФ вранці обстріляла Харківщину: загинула жінка, поранена дитина – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російський снаряд влучив у приватний будинок у Вовчанську.

“Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що за добу є ще двоє поранених – 71-річний чоловік усе в тому ж Вовчанську. Його госпіталізували у середньому стані. І 27-річний мешканець Ковшарівки. Його стан також середньої тяжкості.

“Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти”, – уточнив начальник ХОВА.