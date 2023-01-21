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РФ вранці обстріляла Харківщину: загинула жінка, поранена дитина – Синєгубов

Події 08:37   21.01.2023
Оксана Горун
РФ вранці обстріляла Харківщину: загинула жінка, поранена дитина – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російський снаряд влучив у приватний будинок у Вовчанську.

“Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка”, – написав Синєгубов у Телеграмі.

Він повідомив, що за добу є ще двоє поранених – 71-річний чоловік усе в тому ж Вовчанську. Його госпіталізували у середньому стані. І 27-річний мешканець Ковшарівки. Його стан також середньої тяжкості.

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“Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків і мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти”, – уточнив начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 08:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що російський снаряд влучив у приватний будинок у Вовчанську".