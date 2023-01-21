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РФ утром обстреляла Харьковщину: погибла женщина, ранен ребенок — Синегубов

Происшествия 08:37   21.01.2023
Оксана Горун
РФ утром обстреляла Харьковщину: погибла женщина, ранен ребенок — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российский снаряд попал в частный дом в Волчанске.

«Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, женщина погибла 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что за сутки есть еще двое раненых — 71-летний мужчина все в том же Волчанске. Его госпитализировали в среднем состоянии. И 27-летний житель Ковшаровки. Его состояние также средней тяжести.

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«За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелечью, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты», — уточнил начальник ХОВА.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:37;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российский снаряд попал в частный дом в Волчанске".