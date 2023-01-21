РФ утром обстреляла Харьковщину: погибла женщина, ранен ребенок — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российский снаряд попал в частный дом в Волчанске.
«Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, женщина погибла 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка», — написал Синегубов в telegram.
Он сообщил, что за сутки есть еще двое раненых — 71-летний мужчина все в том же Волчанске. Его госпитализировали в среднем состоянии. И 27-летний житель Ковшаровки. Его состояние также средней тяжести.
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«За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелечью, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты», — уточнил начальник ХОВА.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 08:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российский снаряд попал в частный дом в Волчанске".