РФ утром обстреляла Харьковщину: погибла женщина, ранен ребенок — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о том, что российский снаряд попал в частный дом в Волчанске.

«Больше всего от обстрелов пострадал город Волчанск Чугуевского района. Сегодня утром вражеский снаряд попал в частный дом. К сожалению, женщина погибла 60 лет. Ранения получили и госпитализированы женщина 45 лет и 7-летняя девочка», — написал Синегубов в telegram.

Он сообщил, что за сутки есть еще двое раненых — 71-летний мужчина все в том же Волчанске. Его госпитализировали в среднем состоянии. И 27-летний житель Ковшаровки. Его состояние также средней тяжести.

«За прошедшие сутки из ствольной и реактивной артиллерии, танков и минометов оккупанты обстреливали Волчанск, Купянск, Стрелечью, Вильчу, Огурцово и другие населенные пункты», — уточнил начальник ХОВА.