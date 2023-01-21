На Харьковщине противник обстрелял более 20 населенных пунктов — Генштаб
Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 21 января сообщил об обстрелах городов, поселков и сел Харьковской области.
О каких-либо изменениях на линии фронта на Харьковщине в Генштабе не сообщают. У госграницы на севере от Харькова по-прежнему находятся силы противника, но наступательных формирований нет. Террористические обстрелы продолжаются. За сутки под ударом были 22 населенных пункта.
«От артиллерийского и минометного огня противника пострадали районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Терновая, Старица, Огурцово, Волчанск, Вильча, Бударки, Красное Первое, Каменка, Фиголовка и Двуречная. На Купянском направлении обстрелам из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Таволжанка, Ольшана, Орлянка, Купянск, Крахмальное, Песчаное, Берестовое и Вишневое Харьковской области», — перечислили в Генштабе.
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В целом по территории Украины за сутки враг нанес 7 ракетных (3 из которых по городам Краматорск и Гуляйполе) и 15 авиационных ударов. А также произвел 68 обстрелов из РСЗО.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 07:24;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 6 утра 21 января сообщил об обстрелах городов, поселков и сел Харьковской области".