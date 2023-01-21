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На Харківщині противник обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб

Події 07:24   21.01.2023
Оксана Горун
На Харківщині противник обстріляв понад 20 населених пунктів – Генштаб

Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 21 січня повідомив про обстріли міст, селищ та сіл Харківської області.

Про якісь зміни на лінії фронту на Харківщині в Генштабі не повідомляють. Біля держкордону на півночі від Харкова, як і раніше, знаходяться сили противника, але наступальних формувань немає. Терористичні обстріли продовжуються. За добу під ударом були 22 населені пункти.

“Від артилерійського та мінометного вогню противника постраждали райони населених пунктів Гур’єв Козачок, Ветеринарне, Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Червоне Перше, Кам’янка, Фіголовка та Дворічна. На Куп’янському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Тавільжанка, Вільшана, Орлянка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане, Берестове і Вишневе Харківської області“, – перерахували в Генштабі.

  • Читайте також: Райони 19 населених пунктів Харківщини обстріляв ворог за добу – Генштаб

    • Загалом по території України за добу ворог завдав 7 ракетних (3 з яких по містах Краматорськ та Гуляйполе) та 15 авіаційних ударів. А також зробив 68 обстрілів із РСЗВ.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2023 в 07:24;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 6 ранку 21 січня повідомив про обстріли міст, селищ та сіл Харківської області".