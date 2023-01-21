Утренний смертельный обстрел Харьковщины: появились фото последствий
Прокуратура опубликовала фото с места «прилета» в Волчанске, который случился утром 21 января.
Российский снаряд ударил прямо в частный дом. На месте погибла 70-летняя женщина. Кроме того, ранения получили еще три человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
«Около 6 утра российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом. Погибла 70-летняя женщина. Получили ранения супругов и их 7-летняя дочь», — проинформировали в прокуратуре.
Ранее в ХОВА сообщали о раненой женщине и 7-летней девочке.
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Кроме того, прокуроры сообщили, что 21 января около 11 часов оккупанты обстреляли село Ветеринарное Дергачевской ОТГ: получил ранения мирный житель.
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- • Дата публикации материала: 21 января 2023 в 12:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура опубликовала фото с места «прилета» в Волчанске, который случился утром 21 января".