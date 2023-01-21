Утренний смертельный обстрел Харьковщины: появились фото последствий

Прокуратура опубликовала фото с места «прилета» в Волчанске, который случился утром 21 января.

Российский снаряд ударил прямо в частный дом. На месте погибла 70-летняя женщина. Кроме того, ранения получили еще три человека, в том числе ребенок, сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

«Около 6 утра российские военнослужащие совершили артиллерийский обстрел г. Волчанск. Вражеский снаряд попал в частный дом. Погибла 70-летняя женщина. Получили ранения супругов и их 7-летняя дочь», — проинформировали в прокуратуре.

Ранее в ХОВА сообщали о раненой женщине и 7-летней девочке.

Кроме того, прокуроры сообщили, что 21 января около 11 часов оккупанты обстреляли село Ветеринарное Дергачевской ОТГ: получил ранения мирный житель.