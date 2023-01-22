Live
  • Воскресенье 22.01.2023
    • Харьков
  •   -0°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.52
    • 🟢

Синегубов: Сегодня в обед из-за обстрела Харьковщины погибла 67-летняя женщина

Общество 16:57   22.01.2023
Оксана Якушко
Синегубов: Сегодня в обед из-за обстрела Харьковщины погибла 67-летняя женщина

Сегодня армия рф обстреляла село Петровка Золочевской общины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня около 14:30 в селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом. Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы», – рассказал Синегубов.

Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии.

Читайте также: Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб ВСУ

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

08:50
Синегубов: В Харьковской области двое мужчин подорвались на мине
07:59
Армия рф обстреляла 12 населенных пунктов в Харьковской области — Генштаб ВСУ
20:47
Харьков посетили генерал армии и эксперт по нацбезопасности и разведке США
14:24
В Харькове сменят начальника ОВА, назначить могут Татарова — нардеп
12:08
Утренний смертельный обстрел Харьковщины: появились фото последствий

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: Сегодня в обед из-за обстрела Харьковщины погибла 67-летняя женщина»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 16:57;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня армия рф обстреляла село Петровка Золочевской общины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".