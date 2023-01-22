Синегубов: Сегодня в обед из-за обстрела Харьковщины погибла 67-летняя женщина

Сегодня армия рф обстреляла село Петровка Золочевской общины, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Сегодня около 14:30 в селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом. Кроме того, после 15:00 враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок. Повреждены могилы», – рассказал Синегубов.

Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии.