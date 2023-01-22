10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из артиллерии – Генштаб
В 333 сутки российского широкомасштабного вторжения враг вел огонь по приграничным селам и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.
Основные усилия враг сосредотачивается на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском – обороняется.
Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.
На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 18:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 333 сутки российского широкомасштабного вторжения враг вел огонь по приграничным селам и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".