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10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из артиллерии – Генштаб

Общество 18:37   22.01.2023
Оксана Якушко
10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из артиллерии – Генштаб

В 333 сутки российского широкомасштабного вторжения враг вел огонь по приграничным селам и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.

Основные усилия враг сосредотачивается на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия в Запорожском, Авдеевском и Лиманском направлениях. На Купянском – обороняется.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечье, Зеленое, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск на Харьковщине.

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Табаевки и Крахмального Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 18:37;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 333 сутки российского широкомасштабного вторжения враг вел огонь по приграничным селам и на Купянском направлении, сообщил Генштаб ВСУ.".