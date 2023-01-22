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В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ

Происшествия 22:20   22.01.2023
Елена Нагорная
В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ Фото: Вадим Беликов

Один или два взрыва, по разным данным, было слышно в Харькове вечером 22 января.

Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 21:55, незадолго до этого прозвучал взрыв, который было слышно в Харькове.

После этого наблюдатели в соцсетях сообщили о запуске новых ракет с территории Белгородщины, и, по их информации, они упали в области.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 22:20;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один или два взрыва, по разным данным, было слышно в Харькове вечером 22 января.".