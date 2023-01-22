В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ

Один или два взрыва, по разным данным, было слышно в Харькове вечером 22 января.

Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 21:55, незадолго до этого прозвучал взрыв, который было слышно в Харькове.

После этого наблюдатели в соцсетях сообщили о запуске новых ракет с территории Белгородщины, и, по их информации, они упали в области.

Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.