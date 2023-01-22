В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ
Фото: Вадим Беликов
Один или два взрыва, по разным данным, было слышно в Харькове вечером 22 января.
Воздушная тревога была объявлена на Харьковщине в 21:55, незадолго до этого прозвучал взрыв, который было слышно в Харькове.
После этого наблюдатели в соцсетях сообщили о запуске новых ракет с территории Белгородщины, и, по их информации, они упали в области.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник подтвердил вражеские удары и призвал оставаться в укрытиях.
Читайте также: 10 населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне из артиллерии – Генштаб
Новости по теме:
Вы читали новость: «В Харькове были слышны взрывы: наблюдатели сообщили о запуске ракет из РФ»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 22 января 2023 в 22:20;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один или два взрыва, по разным данным, было слышно в Харькове вечером 22 января.".