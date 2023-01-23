Генштаб ВСУ сообщил об обстреле 13 населенных пунктов на Харьковщине

В сводке на 6 утра 23 января Генштаб не привел информации о каких-либо наступательных действиях со стороны противника на территории Харьковской области.

При этом обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов продолжаются.

«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пыльная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная в Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

На Купянском направлении армия РФ обстреляла районы Петропавловки, Табаевки, Синьковки, Крахмального и Купянска Харьковской области.

В целом по территории Украины в течение суток враг нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.