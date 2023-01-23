Генштаб ВСУ сообщил об обстреле 13 населенных пунктов на Харьковщине
В сводке на 6 утра 23 января Генштаб не привел информации о каких-либо наступательных действиях со стороны противника на территории Харьковской области.
При этом обстрелы приграничных и прифронтовых населенных пунктов продолжаются.
«На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено. Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ветеринарное, Стрелечья, Зеленое, Пыльная, Волчанск, Новомлынск, Старица и Двуречная в Харьковской области», — сообщили в Генштабе.
На Купянском направлении армия РФ обстреляла районы Петропавловки, Табаевки, Синьковки, Крахмального и Купянска Харьковской области.
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В целом по территории Украины в течение суток враг нанес 4 ракетных и 5 авиационных ударов. Также совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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- • Дата публикации материала: 23 января 2023 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В сводке на 6 утра 23 января Генштаб не привел информации о каких-либо наступательных действиях со стороны противника на территории Харьковской области".