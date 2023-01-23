Ворог все ж таки має на меті Харківську область і Харків – Синєгубов

У Харківській області продовжуються роботи щодо посилення обороноздатності, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Ворог не припиняє вогонь, він веде його із РСЗВ, із мінометів, гармат, танків. Ми поряд із цим працюємо над продовженням посилення обороноздатності нашої області, тому що розуміємо, що ворог все ж таки має на меті Харківську область, місто Харків. У нас війна іде, і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій”, – зазначив Синєгубов.

Глава ХОВА розповів, що загарбники здебільшого гатять по Вовчанському та Куп’янському напрямках, а також уздовж держкордону, довжина якого сягає 315 кілометрів, але “прилітає” і по Харкову та його околицях, як напередодні.