На Харківщині від обстрілу загинула жінка, поранено чоловіка
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині минулої доби.
“Минулої доби ворог продовжував обстріл мирних населених пунктів Куп’янського, Харківського, Богодухівського та Чугуївського районів. У Куп’янську ворожий снаряд влучив у подвір’я житлового будинку, у Вовчанську також зафіксовано влучання у приватний будинок. Поранення зазнав 49-річний чоловік. У селі Петрівка Золочівської громади від ворожого артобстрілу загинула 67-річна жінка“, – написав Синєгубов у Телеграмі.
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Він також повідомив, що за вибух чули увечері 22 січня у Харкові. Як виявилося, це був “приліт” до Пісочина. Обійшлося без постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2023 в 08:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив про наслідки обстрілів на Харківщині минулої доби".